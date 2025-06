Ad Andria la nona edizione del Festival della Disperazione

Ad Andria si rinnova l’appuntamento con il Festival della Disperazione, giunto alla sua IX edizione, un evento letterario che ormai rappresenta un punto di riferimento nel Sud Italia. Dal 21 giugno al 26 luglio, il tema “Un eterno affanno” accompagnerà un ricco calendario di incontri, spettacoli e iniziative culturali al Seminario Vescovile. Un’occasione unica per riflettere, condividere e lasciarsi coinvolgere dalle parole e dal talento di artisti e scrittori.

