Acqua contaminata e vietata in quattro quartieri di Viterbo

A Viterbo, quattro quartieri sono stati temporaneamente dichiarati zone a rischio a causa di acqua contaminata, con livelli di enterococchi oltre i limiti di sicurezza. La comunicazione dell’ASL al Comune e a Talete, il gestore dell’acqua, ha scatenato immediati interventi per tutelare la salute pubblica. La priorità ora è garantire un ripristino rapido e sicuro del servizio idrico. Restate aggiornati per capire come evolverà questa grave situazione.

Acqua destinata al consumo umano, enterococchi al di sopra del valore consentito nelle zone alimentate dalla rete idrica Settecannelle. A seguito della comunicazione Asl al Comune di Viterbo e al gestore del servizio idrico Talete dello scorso venerdì 13 giugno (acquisita al protocollo del Comune. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Acqua contaminata e vietata in quattro quartieri di Viterbo

In questa notizia si parla di: acqua - contaminata - vietata - quattro

Acqua contaminata, vietato berla a Civita Castellana - A Civita Castellana l'acqua è stata dichiarata non potabile a causa di contaminazione da batteri e fluoruri, dovuta a un guasto nel sistema di clorazione.

A partire da giovedì 12 giugno il Circolo arriva a Moncalieri con «Dove l’acqua è più blu. Quattro incontri, quattro tuffi in cerca di cibo per la mente» a cura di Fondazione Circolo dei lettori nell’ambito di Moncalieri d’estate, con il sostegno di Smat. Ecco il calen Vai su Facebook

L’errore più grande che si possa fare adesso è buttare il bambino con l’acqua sporca. La sconfitta durissima di stasera non cancella quattro anni straordinari, di vittorie, di trofei, di calcio spettacolare, di un progetto. Che ha nome e cognome, Simone #Inzaghi. Vai su X

Acqua contaminata e vietata in quattro quartieri di Viterbo; Acqua troppo inquinata, stop alla balneazione lungo 5 chilometri di costa: la mappa completa; Milano, PFAS quattro volte sopra il limite.

Maltempo, divieto dell’uso dell’acqua del rubinetto in quattro Comuni. Ecco dove - Firenze, 5 novembre 2023 – In seguito all’alluvione in Toscana dei giorni scorsi, già quattro sindaci hanno firmato ordinanze per vietare l’uso dell’acqua del rubinetto in casa. Scrive lanazione.it

Acqua, ordinanze di non potabilità in quattro comuni della provincia di Imperia - Anche a Vallebona, sempre servita da Ireti, l'ordinanza vieta l'uso dell'acqua con analoghe prescrizioni. Secondo rainews.it