Aci Sant' Antonio consegnati i lavori per il nuovo centro diurno per anziani

Aci Sant'Antonio si arricchisce di un nuovo fiore all'occhiello con la consegna dei lavori per il centro diurno per anziani in via Lucio Pulvirenti. Dopo il rinnovamento del Palazzo Umberto e della Biblioteca Comunale, questa ultima opera rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento dell’assistenza sociale. Un intervento che valorizza il patrimonio della comunità e migliora la qualità di vita degli anziani: un segnale di crescita e attenzione alle esigenze di tutti.

Dopo il palazzo Umberto e la Biblioteca Comunale arriva anche il terzo e ultimo lavoro legato alle conseguenze del "sisma di Santo Stefano" ad Aci Sant'Antonio: si tratta dell'intervento nel palazzo che ospiterà il centro diurno per anziani in via Lucio Pulvirenti. Consegnati nella mattinata di.

In questa notizia si parla di: sant - antonio - consegnati - centro

