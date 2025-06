Achille Polonara il dramma del cestista | colpito da leucemia mieloide

Achille Polonara, eroe della pallacanestro italiana, affronta un momento difficile: la leucemia mieloide ha colpito il suo percorso di vita e carriera. La notizia ha sconvolto tifosi e sportivi, un richiamo alla forza e alla resilienza che il mondo dello sport sa esprimere anche nelle sfide più dure. Il giocatore, simbolo di determinazione, ora si trova a combattere una battaglia importante, dimostrando che la speranza e il coraggio sono le armi più potenti.

Una notizia drammatica colpisce il mondo della pallacanestro e tutto lo sport italiano. Attraverso i propri canali ufficiali, la Virtus Pallacanestro Bologna ha annunciato che Achille Polonara è stato colpito da una grave malattia: "Nel corso delle ultime settimane Achille Polonara è stato sottoposto ad ulteriori indagini mediche specialistiche a seguito delle quali è stata formulata la diagnosi di leucemia mieloide", si apprende. Il giocatore si trova attualmente ricoverato all’ Ospedale Sant'Orsola Malpighi di Bologna, dove ha già iniziato il percorso terapeutico. In un momento così difficile, la società bianconera si stringe intorno a lui: "Tutta la famiglia di Virtus Segafredo Bologna è vicina ad Achille ed ai suoi affetti ed augura al ragazzo una pronta guarigione", aggiunge il club. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Achille Polonara, il dramma del cestista: colpito da "leucemia mieloide"

