Achille Polonara ha la leucemia l' annuncio della Virtus Bologna L' anconetano ha già iniziato le cure

Un grave colpo per il mondo dello sport italiano: Achille Polonara, talento della Virtus Bologna e orgoglio anconetano, ha ricevuto una diagnosi di leucemia mieloide. La società bianconera ha immediatamente condiviso la notizia, sottolineando che l’atleta ha già iniziato le cure. In un momento difficile, tutta la comunità si stringe intorno a lui, mostrando vicinanza e solidarietà . La forza e il coraggio di Achille saranno fondamentali in questa battaglia.

BOLOGNA - "Virtus Pallacanestro Bologna comunica che nel corso delle ultime settimane Achille Polonara è stato sottoposto ad ulteriori indagini mediche specialistiche a seguito delle quali è stata formulata la diagnosi di leucemia mieloide". Ad annunciarlo la stessa società bianconera sui social.

