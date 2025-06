Achille Polonara ha la leucemia il giocatore della Virtus Bologna ricoverato al Sant’Orsola | Già iniziati i trattamenti

Una notizia sconvolgente ha scosso il mondo dello sport: Achille Polonara, pilastro della Virtus Bologna e della nazionale, è stato colpito da leucemia e attualmente si trova al Sant’Orsola sotto cure intensive. La sua forza e il suo coraggio rappresentano un esempio per tutti, mentre la comunità sportiva si unisce nel sostenerlo in questa battaglia. La sua determinazione sarà fondamentale per affrontare questa sfida e tornare presto in campo.

Un fulmine a ciel sereno ha stravolto la serie di finale scudetto tra Virtus Bologna e Germani Brescia. Ad Achille Polonara, ala della squadra emiliana e della nazionale, è stata diagnosticata la leucemia. A darne notizia è stata la stessa Virtus Bologna attraverso un comunicato stampa: «Nel corso delle ultime settimane Achille Polonara è stato sottoposto a ulteriori indagini mediche specialistiche a seguito delle quali è stata formulata la diagnosi di leucemia mieloide». Achille Polonara, 33 anni e da tre con la maglia delle “V nere”, «è ora ricoverato presso l’Ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna dove ha già iniziato le terapie specifiche» ha annunciato la società. 🔗 Leggi su Open.online

