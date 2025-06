Achille Polonara ha la leucemia è ricoverato | l’annuncio choc della Virtus Bologna

Una notizia sconvolgente scuote il mondo del basket italiano: Achille Polonara, talento della Virtus Bologna e della Nazionale, è stato ricoverato con diagnosi di leucemia. Dopo aver già affrontato un tumore ai testicoli a ottobre 2023, il suo coraggio e determinazione sono ora messi alla prova ancora una volta. Restate con noi per gli aggiornamenti su questa difficile battaglia di un grande campione.

Achille Polonara ha la leucemia. La notizia arriva all'improvviso e sconvolge il mondo del basket italiano: l'ala della Virtus Bologna e della Nazionale è ricoverato in ospedale. Un nuovo trauma per il cestista 33enne, dopo l'operazione per un tumore ai testicoli nell'ottobre 2023. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.