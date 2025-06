Achille Polonara diagnosi di leucemia mieloide per il giocatore della Virtus Bologna

Achille Polonara, stella della Virtus Bologna e della Nazionale di basket, si trova di fronte a una sfida personale ancora più grande: la diagnosi di leucemia mieloide. A poche ore da gara 3 di finale scudetto, questa notizia scuote il mondo dello sport e non solo. La sua forza, determinazione e il supporto di tifosi, amici e famiglia saranno fondamentali per affrontare questa battaglia. La solidarietà è con lui in questo momento difficile.

Un’ altra battaglia da vincere per Achille Polonara, ala della Virtus Bologna e della Nazionale di basket. A poche ore da gara 3 di finale Scudetto, la società emiliana comunica in una nota che “nel corso delle ultime settimane Achille Polonara è stato sottoposto ad ulteriori indagini mediche specialistiche a seguito delle quali è stata formulata la diagnosi di leucemia mieloide. Polonara è ora ricoverato presso l’Ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna dove ha già iniziato le terapie specifiche. Tutta la famiglia di Virtus Segafredo Bologna è vicina ad Achille ed ai suoi affetti ed augura al ragazzo una pronta guarigione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Achille Polonara, diagnosi di leucemia mieloide per il giocatore della Virtus Bologna

