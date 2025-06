Achille Polonara choc leucemia mieloide 18 mesi dopo un’altra durissima sfida | ‘Sei una roccia’

Achille Polonara, un pilastro del basket italiano, si trova di fronte a una sfida incredibilmente difficile: la leucemia mieloide. Quella che sembrava solo una pausa per mononucleosi si è trasformata in un nuovo capitolo di coraggio e resilienza, dopo 18 mesi dalla sua battaglia precedente. La sua forza rappresenta un esempio di tenacia per tutto il mondo sportivo, dimostrando che anche nelle avversità più dure, la determinazione può fare la differenza.

Una diagnosi che ha gelato il mondo del basket Doveva essere un semplice stop per mononucleosi. Un contrattempo nella corsa scudetto della Virtus Bologna. Invece, oggi la diagnosi è diventata un pugno nello stomaco per tutto il mondo del basket italiano: Achille Polonara ha la leucemia mieloide. L’annuncio ufficiale è arrivato dalla società bianconera, mentre il giocatore è già ricoverato presso l’ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna, dove ha cominciato le terapie specifiche. Già operato per un tumore nel 2023: un guerriero dentro e fuori dal campo. Il suo volto sorridente, la sua energia in campo e fuori, il suo spirito da combattente tornano ora alla ribalta in una battaglia molto più importante di una serie playoff. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Achille Polonara choc, leucemia mieloide 18 mesi dopo un’altra durissima sfida: ‘Sei una roccia’

