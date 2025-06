Achille Lauro è diventato un grande cantante | analisi e ritratto di un incosciente giovane

Achille Lauro, pseudonimo di Lauro De Marinis, è arrivato in cima alle classifiche con l’album “Comuni mortali”, dimostrando una maturità artistica sorprendente. La sua evoluzione musicale, passando dal rock all’hip hop e al pop, riflette non solo un successo commerciale, ma anche una crescita personale e creativa. Ma chi è veramente quest’incosciente giovane che ha saputo reinventarsi? Scopriamo insieme il ritratto di un artista che ha saputo trasformare provocazione e talento in un’icona contemporanea.

Achille Lauro è diventato un grande cantante. E la sua maturazione artistica si vede tutta, con l'album "Comuni mortali" che è largamente in testa alle classifiche da oltre un mese. Ma non è solo il dato quantitativo che conferma la metamorfosi. Semmai è la qualità delle sue canzoni. Dalle provocazioni alla maturità. Achille Lauro, pseudonimo di Lauro De Marinis, è un veronese di 34 anni. Noto per i suoi lavori nel rock, hip hop, pop e cantautorato, nel 2019 è salito alla ribalta partecipando al 69º Festival di Sanremo con il brano Rolls Royce.

