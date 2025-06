Accordo Liverpool per i bordi di Kerkez più vicini dopo il segno di sostituzione del terzino di Baurnemouth

Il mondo del calcio vive un momento di grande fermento: dopo l'acquisto di Adrien Truffert da parte del Bournemouth, si prospetta un possibile accordo tra Liverpool e Milos Kerkez. La domanda che tutti si pongono ora è: sarà questa la mossa che cambierà gli equilibri della prossima stagione? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli e le ultime novità su questa intrigante trattativa.

2025-06-16 14:15:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Bournemouth ha firmato il terzino sinistro Adrien Truffert di Rennes in una mossa che probabilmente aprirà la strada a Milos Kerkez di unirsi a Liverpool. Le ciliegie hanno pagato £ 11,4 milioni iniziali per il difensore belga, che ha capitanato Rennes la scorsa stagione e ha fatto 212 presenze per il club della Ligue 1. Truffert vuole continuare a progredire in Premier League. Il 23enne ha dichiarato al sito ufficiale del club: “Sono davvero felice e orgoglioso di unirmi all’AFC Bournemouth. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Ex Milan, Kerkez verso il Liverpool: il Bournemouth chiede 18 volte tanto rispetto a quanto lo hanno ceduto i rossoneri - Il mercato dei difensori si riscalda tra i grandi club europei: il Milan valuta la cessione di Kerkez, che potrebbe partire per il Liverpool, mentre il Bournemouth chiede 18 volte il prezzo di vendita.

L’#AtleticoMadrid ha spostato le sue attenzioni su #Robertson del Liverpool Dopo che i Reds stanno per prendere Kerkez Con Truffert verso il Bournemouth Vai su X

Kerkez verso il Liverpool: trattativa ai dettagli col Bournemouth - Il Liverpool è vicino all'acquisto di Milos Kerkez, con il giocatore pronto a firmare. Segnala europacalcio.it

Kerkez vicinissimo al top club! L’ex Milan sta per firmare con loro. Ultimissime - Kerkez, ex terzino del Milan, è vicinissimo al trasferimento al Liverpool: chiusura prevista per la prossima settimana. milannews24.com scrive