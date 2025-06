Accordo con le banche l' Hotel Des Bains restaurato con fondi istituzionali e degli Emirati Arabi

L’accordo con le banche apre una nuova era per l’iconico Hotel Des Bains del Lido di Venezia, restaurato grazie a fondi istituzionali e degli Emirati Arabi. Dopo anni di attese e ostacoli, la ripresa diventa realtà, come annunciato da Manfredi Catella di Coima. Questo importante passo segna il rilancio di un patrimonio storico e culturale, pronto a rinascere e a splendere nuovamente nel cuore della laguna.

Si sblocca, come era stato anticipato due settimane fa dal patron di Coima, l'immobiliarista Manfredi Catella, la situazione dell'Hotel Des Bains del Lido di Venezia, inaugurato nel 1900 e chiuso dal 2010 per ostacoli economici e burocratici. Coima, la società che dal 2015 ha comprato l'Hotel. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Accordo con le banche, l'Hotel Des Bains restaurato con fondi istituzionali e degli Emirati Arabi

