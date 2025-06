Acconto IMU 2025 | da versare entro oggi 16 giugno Le aliquote e chi paga

L’acconto IMU 2025, in scadenza oggi 16 giugno, rappresenta un momento cruciale per chi possiede immobili. Con aliquote variabili e regole precise, è fondamentale capire chi deve pagare e come farlo nel modo più semplice possibile. La buona notizia? La maggior parte dei proprietari di prime case è esenta, grazie alla nuova IMU semplificata entrata in vigore nel 2025. Ora, scopriamo insieme tutte le novità e le scadenze da rispettare.

Tra le scadenze fiscali di questo giugno 2025, una delle più importanti è l’ acconto IMU. E oggi 16 giugno scatta l’ultima chiamata per i proprietari di case, per pagare in acconto oppure in soluzione unica. Utile però ricordare che non tutti i cittadini sono chiamati all’adempimento. La maggior parte dei proprietari di prime case non deve preoccuparsi, perché esente dall’imposta. Dal 2025 è in vigore la nuova IMU semplificata ed è obbligatorio il prospetto ministeriale per la pubblicazione delle aliquote IMU. Tutti i Comuni devono caricare la delibera delle aliquote sulla piattaforma predisposta dal MEF entro il 14 ottobre 2025, per essere poi pubblicate entro il 28 ottobre dello stesso anno. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Acconto IMU 2025: da versare entro oggi 16 giugno. Le aliquote e chi paga

