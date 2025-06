Accolto l’Sos del bambino di Banksy | Banca Ifis pagherà il restauro di The Migrant Child

L’arte di Banksy, simbolo di protesta e creatività, torna a splendere grazie all’intervento di banca Ifis, che si farà carico delle spese per il restauro di "The Migrant Child". Apparsa sulla facciata di un palazzo veneziano, questa opera ha subito i danni del tempo e dell’acqua, ma ora si prepara a rinascere. Da domani, i lavori di recupero prenderanno il via, restituendo alla città e al mondo questa potente testimonianza artistica.

“The Migrant Child” di Banksy, apparso nella notte tra l’8 e il 9 maggio 2019 sulla facciata di un antico palazzo lambito da un canale di Venezia, di Banksy ha subìto ben presto i danni derivati dal moto ondoso e dal dilavamento tipici della città lagunare. Ma da domani, 17 giugno, completata la fase preliminare dell’intervento, saranno montati i ponteggi per dare il via ai lavori di restauro che andranno di pari passo con quelli sull’intero edificio, Palazzo San Pantalon, che saranno curati dallo studio Zaha Hadid Architects, col supporto di Th&Ma Architettura e degli ingegneri Davide Sabbadin e Alessandro Gasparini. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Accolto l’Sos del bambino di Banksy: Banca Ifis pagherà il restauro di “The Migrant Child”

