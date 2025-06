Accoltellato in strada 38enne lasciato agonizzante

Una violenta aggressione scuote Solaro: un uomo di 38 anni è stato accoltellato con un fedente in via San Giovanni Bosco, lasciandolo in gravi condizioni. L’attacco, avvenuto davanti agli occhi degli passanti, ha sconvolto la tranquilla cittadina milanese. La comunità si interroga sulle motivazioni dietro questo gesto, mentre le forze dell’ordine cercano di rintracciare l’autore. È un episodio che invita a riflettere sulla sicurezza nelle nostre strade e sull’importanza di vigilare costantemente.

È stato colpito con un fedente. Un solo colpo all’addome in mezzo alla strada, a Solaro, nell’hinterland milanese. Un marocchino di 38 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ ospedale Niguarda di Milano in seguito all’ aggressione avvenuta ieri pomeriggio in via San Giovanni Bosco. L’aggressore si sarebbe allontanato per le vie cittadine lasciando il 38enne agonizzante a terra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Accoltellato in strada 38enne lasciato agonizzante

