Accoltellato in casa dalla moglie 61enne fugge insanguinato in strada e muore in ospedale a Cagliari

Una notte drammatica a Cagliari: Paolo Melis, 61 anni, rimane vittima di un gesto violento della moglie, che lo accoltella ripetutamente nella loro casa. L’uomo, sanguinante, fugge in strada ma perde la vita poco dopo in ospedale. Un episodio che scuote la comunità , suscitando domande su motivi e dinamiche di una tragedia familiare. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa tragica vicenda.

La vittima è Paolo Melis che era stato raggiunto da diversi fendenti nella notte tra venerdì e sabato scorsi nell’abitazione coniugale. La moglie di 55 anni lo aveva colpito con un coltello da cucina provocandogli ferite gravissime all’addome, alla schiena, alle braccia e alle gambe. 🔗 Leggi su Fanpage.it

