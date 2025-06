Accoltellato a Solaro identificato e denunciato il presunto responsabile

Un episodio di violenza scuote Solaro: ieri pomeriggio, un uomo è stato accoltellato in via Giovanni Bosco. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, il presunto aggressore, un 40enne residente in zona San Pietro, è stato identificato e denunciato a piede libero. La vittima, un coetaneo di origine marocchina, sta ricevendo le cure necessarie. La comunità si interroga sulla sicurezza del quartiere e sull’importanza di intervenire prontamente in situazioni di emergenza.

Identificato e denunciato il presunto responsabile dell'accoltellamento di ieri pomeriggio a Solaro. L'uomo è stato denunciato a piede libero, si tratta di un 40enne, domiciliato a Solaro in zona San Pietro. La vittima è un suo coetaneo di origine marocchina, aggredito ieri verso le 16 nel pressi del complesso residenziale di via Giovanni Bosco.

