Accoltellata e uccisa in strada Il killer ha atteso la sua morte seduto

In un drammatico episodio di cronaca, Nikollaq Hudhra, 55 anni albanese, ha confessato di aver ucciso la sua ex moglie Gentiana a Tolentino, giustificando il gesto come un tentativo di protezione per i loro figli. Seduto davanti agli investigatori, ha affermato: "Lo dovevo fare per salvare la vita dei miei figli". La vicenda scuote l’intera comunità . Ma cosa si cela dietro questa tragica decisione?

"Lo dovevo fare per salvare la vita dei miei figli". Queste le parole di Nikollaq Hudhra durante l’interrogatorio, prima di essere portato nel carcere di Montacuto. Il 55enne di origini albanesi che sabato sera ha ucciso a coltellate l’ex moglie 45enne Gentiana Hudhra a Tolentino, in provincia di Macerata, ha fornito completa confessione riferendo di ritenere l’ex coniuge un pericolo per sé e per i loro ragazzi, di 21 e 23 anni. Ha detto infatti di essere convinto che lei stesse avvelenando lui e i figli. È stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Tolentino con l’accusa di omicidio premeditato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Accoltellata e uccisa in strada. Il killer ha atteso la sua morte seduto

