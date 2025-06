Accogliendo le 16 squadre partecipanti agli Europei femminili di calcio Karin Keller-Sutter voleva alludere alle grandi possibilità di consolazione che si possono trovare in Svizzera | cioccolato ma anche laghi e montagne

Il più raffinato esempio di calda ospitalità svizzera, tra un sorriso e l’altro, Karin Keller-Sutter ha dato il benvenuto alle squadre europee con un tocco di umorismo, invitandole a scoprire le meraviglie della Svizzera anche in caso di sconfitta. Un messaggio che unisce sport, cultura e natura, lasciando il segno e invitando tutti a vivere questa esperienza unica. La passione per il calcio e la bellezza paesaggistica si incontrano in un abbraccio internazionale.

M ilano, 16 giu. (askanews) – Un curioso e ironico messaggio di benvenuto: Karin Keller-Sutter, presidente della Confederazione Elvetica e capo del Dipartimento Federale delle Finanze ha dato il benvenuto alle 16 squadre partecipanti gli Europei di calcio femminile che si stanno per aprire in Svizzera e ai loro sostenitori, ma ha anche augurato loro di perdere, per consolarsi non solo con il cioccolato ma con laghi, montagne e città! Il più classico dei motti sportivi “L’importante è partecipare” viene stravolto con “In Svizzera anche se perdi, vinci” e sottolineare le tante bellezze ed esperienze offerte ai turisti dalla Svizzera. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Accogliendo le 16 squadre partecipanti agli Europei femminili di calcio, Karin Keller-Sutter voleva alludere alle grandi possibilità di consolazione che si possono trovare in Svizzera: cioccolato ma anche laghi e montagne

