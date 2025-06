Accadde oggi | 16 giugno Padre Pio da Pietrelcina diventa Santo

Il 16 giugno rimarrà per sempre una data speciale nella storia della fede: in questa giornata, Padre Pio da Pietrelcina è stato canonizzato santo, un evento che commosse cuori in tutto il mondo. Sin dall’adolescenza, il frate dimostrò un profondo desiderio di aiutare il prossimo, ispirato dai valori religiosi trasmessi dalla madre. La sua vita e il suo esempio continuano a ispirare milioni di persone ancora oggi, ricordandoci il potere della fede e della dedizione.

L'evento fu particolarmente sentito perché il frate, in vita, fu tanto amato, dato che sin dall'adolescenza manifestò il gran desiderio di voler dedicare la propria vita ad aiutare il prossimo, grazie ai grandi valori religiosi trasmessi dalla madre Era una .

