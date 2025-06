Abusi sui figli il padre degli Ingebrigtsen assolto dalle accuse di Jakob

Una storia di contrasti e sfumature che scuote il mondo dello sport: il padre degli Ingebrigtsen, ex allenatore e figura chiave nella vita della star mondiale del mezzofondo, è stato assolto dalle accuse di Jakob, ma condannato a 15 giorni di reclusione (pena sospesa) per un episodio di violenza sulla figlia Ingrid. Un caso che riaccende il dibattito sulle complessità familiari dietro alle grandi icone sportive.

Il papà della star mondiale del mezzofondo e suo ex allenatore è stato però condannato a 15 giorni di reclusione (pena sospesa) per un episodio di violenza sulla figlia Ingrid. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Abusi sui figli, il padre degli Ingebrigtsen assolto dalle accuse di Jakob

In questa notizia si parla di: abusi - figli - padre - ingebrigtsen

Abusi sui figli, il padre degli Ingebrigtsen assolto dalle accuse di Jakob; Lo strazio olimpico di Ingebrigtsen: “Così mio padre mi ha torturato”; Abusi sui figli, il padre degli Ingebrigtsen a processo: Io troppo protettivo.

Abusi sui figli, il padre degli Ingebrigtsen assolto dalle accuse di Jakob - Il papà della star mondiale del mezzofondo e suo ex allenatore è stato però condannato a 15 giorni di reclusione (pena sospesa) per un episodio di violenza sulla figlia Ingrid ... Come scrive gazzetta.it

Il padre di Ingebrigtsen è stato condannato a 15 giorni di prigione per aver picchiato la sorellina - Papà Gjert è stato però assolto dalle accuse di violenza sulla star dell'atletica mondiale. Riporta dire.it