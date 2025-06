Abusi sessuali in oratorio di don Marelli su 4 ragazzini | indagini chiuse il processo è vicino

Un'indagine sconvolgente scuote la comunità di Seregno: quattro giovani, vittime di abusi sessuali da parte del parroco don Samuele Marelli tra il 2020 e il 2023, si sono fatti avanti ora che hanno raggiunto la maggiore età. La Procura di Monza ha chiuso le indagini, segnando un passo cruciale nel cammino di giustizia e verità. Un caso che mette in discussione la fiducia e l'incolumità dei più vulnerabili.

SEREGNO – Quattro ragazzi che tra il 2020 e il 2023 frequentavano l’oratorio di Seregno quando erano ancora minorenni e avrebbero subìto palpeggiamenti e atti sessuali ad opera del parroco. Ora che hanno raggiunto la maggiore età risultano parti offese nell’atto di conclusione delle indagini firmato dalla Procura di Monza nei confronti di don Samuele Marelli, classe 1976, già vicario della comunità pastorale San Giovanni Paolo II di Seregno e responsabile della pastorale giovanile della stessa cittadina che comprende sei parrocchie, per sette anni responsabile della Fondazione diocesana per gli oratori milanesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Abusi sessuali in oratorio di don Marelli su 4 ragazzini: indagini chiuse, il processo è vicino

Una triste realtà scuote la comunità: quattro ragazzi, alcuni ancora minorenni, sono stati vittime di abusi sessuali presso l'oratorio, coinvolgendo anche don Samuele Marelli.

