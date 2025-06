Abodi Sami Modiano e lo sport | Cultura del rispetto in campo come nella vita

Abodi Sami Modiano, testimone di straordinario coraggio e memoria, ha condiviso la sua esperienza al Polo natatorio di Ostia, unendo sport e cultura del rispetto. A 95 anni, il superstite dell’Olocausto ha dialogato con il ministro, giovani atleti e dirigenti, offrendo un messaggio potente: il vero valore dello sport si riflette nella vita quotidiana. La sua storia ci invita a riflettere e a custodire il rispetto come eredità preziosa, perché il vero insegnamento sta negli occhi delle nuove generazioni.

Al Polo natatorio di Ostia il 95enne superstite dell’Olocausto ha chiacchierato con il ministro, i giovani atleti e i dirigenti sportivi. Al viaggio ad Auschwitz si unisce così il racconto di un testimone: "Mi sono sempre chiesto 'perchĂ©?'. Il perchĂ© sta negli occhi dei ragazzi che oggi mi ascoltano". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Abodi, Sami Modiano e lo sport: "Cultura del rispetto, in campo come nella vita"

