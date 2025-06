Abitare a Bologna | il disagio urbano e la risposta di CoopAbitare

Abitare a Bologna significa affrontare un panorama urbano in evoluzione, segnato da sfide e tensioni sociali. CoopAbbiare risponde a queste criticità con iniziative mirate, promuovendo soluzioni abitative accessibili e sostenibili. In un contesto di trasformazione del mercato immobiliare, è fondamentale creare spazi che garantiscano dignità e opportunità a tutti. Si tratta di un impegno concreto per costruire un futuro più equo e inclusivo per la città .

La trasformazione del mercato immobiliare a Bologna riflette le tensioni profonde che l’attraversano. A soffrirne sono in particolare le fasce sociali più esposte alla precarietà ovvero le giovani coppie gli studenti fuori sede i lavoratori a termine e le famiglie monoreddito. Tutti accomunati da una crescente difficoltà ad accedere sia al credito che a un alloggio stabile, dignitoso e compatibile con le proprie possibilità economiche. Si manifesta un paradosso strutturale: mentre oltre 11.000 alloggi restano vuoti e sottratti al circuito abitativo, almeno 6.000 nuclei familiari si trovano in condizione conclamata di bisogno residenziale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Abitare a Bologna: il disagio urbano e la risposta di CoopAbitare

