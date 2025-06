Abbiamo immaginato un luogo in cui artisti e maestri possano ritrovarsi per ispirare nuove visioni e connessioni profonde | Gio Evan presenta Evanland

possano incontrarsi, condividere idee e alimentare un fuoco creativo che illumina il nostro mondo interiore. Un’esperienza unica, dove ogni parola e ogni sguardo diventano strumenti di crescita e scoperta, dando vita a un vero e proprio viaggio nell’anima. Gio Evan presenta Evanland: un’occasione speciale per lasciarsi ispirare e ritrovare la propria essenza.

Il cantautore Gio Evan è al lavoro per varare il 26 e il 27 luglio, presso la Rocca Maggiore di Assisi (Perugia), la quarta edizione di “Evanland”, il festival internazionale del mondo interiore. “Evanland nasce dal desiderio di creare un punto di ritrovo per persone brillanti; artisti, scrittori, scienziati, filosofi, maestri spirituali, sciamani, viaggiatori, poeti e psicologi – spiega Gio Evan – abbiamo immaginato un luogo in cui queste anime possano ritrovarsi per ispirare nuove visioni e connessioni profonde “. La manifestazione offre programma di oltre 42 ore di esperienze diversificate che includono sessioni di meditazione, escursioni naturalistiche, performance circensi, attività ludiche con giochi in legno, esplorazioni della coscienza, lavori sulle dinamiche familiari, bodypainting, rituali tradizionali con il cacao, discipline come l’Acro yoga e numerose altre proposte formative. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it