Abbandono dei rifiuti per strada la Cassazione mette un punto fermo | No al sequestro dell' auto

La lotta all'abbandono dei rifiuti in strada si fa più chiara grazie alla decisione della Cassazione, che mette un punto fermo: multa e sanzioni penali sì, ma niente sequestro dell'auto. Questo importante principio arriva in un contesto difficile come Agrigento, dove il fenomeno è radicato e spesso sfuggente. La sentenza rappresenta un passo avanti nella tutela dell’ambiente e nel rispetto delle regole, stabilendo limiti chiari alle misure penali nei casi di abbandono.

Multa e sanzione penale sì ma niente sequestro: la cassazione mette un punto fermo sancendo un principio su un caso che arriva da Agrigento dove il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti è sempre stato particolarmente attuale. Lo scorso ottobre una donna era stata sorpresa ad abbandonare rifiuti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Abbandono dei rifiuti per strada, la Cassazione mette un punto fermo: "No al sequestro dell'auto"

In questa notizia si parla di: rifiuti - abbandono - cassazione - mette

Terracina, bloccato abbandono illegale di rifiuti sull’argine del fiume Ufente - l'impegno delle autorità per tutelare l'ambiente e combattere il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.

Abbandono dei rifiuti per strada, la Cassazione mette un punto fermo: No al sequestro dell'auto; Telecamere di videosorveglianza ed abbandono di rifiuti; Che fare se il condomino lascia la spazzatura sul pianerottolo.

Abbandono dei rifiuti. Giro di vite - Ma anche l’attenzione dell’amministrazione e dei controlli. Segnala msn.com

Lotta all’abbandono dei rifiuti: arrivano le fototrappole - è ripresa l’attività di controllo per contrastare l’abbandono e l’errato conferimento dei rifiuti e migliorare il servizio di raccolta attraverso un monitoraggio costante e strumentazioni ... Si legge su msn.com