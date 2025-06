Abbandona piastrelle e sanitari in un terreno incastrato dalle fototrappole

Un’insolita scoperta lungo il torrente Castagnola a Framura mette in luce un inquietante fenomeno di abbandono illecito: piastrelle e sanitari abbandonati tra i rifiuti, nascosti tra le fototrappole. I carabinieri forestali di Deiva Marina hanno denunciato un imprenditore coinvolto in questa pratica illecita, evidenziando l’importanza di vigilare e tutelare il nostro territorio. La lotta contro l’abbandono selvaggio continua, per preservare la bellezza e la salute ambientale della nostra regione.

Framura (La Spezia), 16 giugno 2025 – I carabinieri forestali di Deiva Marina hanno denunciato un imprenditore per la gestione illecita di rifiuti abbandonati all’interno di un’area nei pressi di un edificio degradato, lungo il torrente Castagnola, nel Comune di Framura. I forestali, durante un pattugliamento mirato a contrastare gli abbandoni di rifiuti, hanno constatato la presenza di un cospicuo cumulo di residui vegetali, pari a circa centocinquanta metri quadri, provenienti da attività di potatura. Erano presenti anche terra e rocce da scavo, piastrelle, mattoni e sanitari in ceramica. Sono state quindi posizionate delle fototrappole per risalire ai responsabili del reato e dalla visione delle immagini è emerso che l’autore dell’abbandono era un imprenditore che aveva un’attività nello stesso Comune e che utilizzava un piccolo mezzo cassonato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Abbandona piastrelle e sanitari in un terreno, incastrato dalle fototrappole

In questa notizia si parla di: abbandona - piastrelle - sanitari - terreno

Abbandona piastrelle e sanitari in un terreno, incastrato dalle fototrappole; Ambiente: abusi edilizi e abbandono di rifiuti in area vincolata, sanzioni e denunce; Dai sanitari alle piastrelle, scoperta discarica abusiva di rifiuti: scatta il sequestro.

Abbandona piastrelle e sanitari in un terreno, incastrato dalle fototrappole - Piazzate dai carabinieri forestali lungo il torrente Castagnola a Framura. Da lanazione.it

Abbandona piastrelle e sanitari del bagno in strada, beccato dalla polizia locale - Il personale intervenuto, da un’attenta osservazione del materiale abbandonato, risultato per entrambi i siti oggetto del conferimento proveniente ... Riporta lanazione.it