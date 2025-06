AAA | Los Garza dominano a Triplemanía titoli di coppia conquistati in un match esplosivo

Una notte indimenticabile all’Arena Monterrey, dove i Los Garza hanno scritto la storia conquistando i titoli di coppia AAA in un match infuocato! La loro determinazione e abilità hanno superato avversari di altissimo livello, regalando al pubblico emozioni pure e un capitolo epico nel mondo della lucha libre. La scena è pronta per nuove sfide: i campioni sono ormai una leggenda viva. E il meglio deve ancora venire...

Triplemanía Regia 2025 ha incoronato i nuovi AAA World Tag Team Champions: Ángel e Berto Garza. In uno degli incontri più caotici della serata, i Los Garza hanno spodestato Sansón e Forastero in una frenetica sfida a quattro coppie che ha visto coinvolti anche Nic e Ryan Nemeth, oltre a Pagano e Psycho Clown. Il match si è svolto dal vivo all’Arena Monterrey di Nuevo León, in Messico, il 15 giugno. L’incontro è iniziato con Hambro contro Psycho Clown, ma ben presto è degenerato: Nic Nemeth è entrato nel ring e si è trovato faccia a faccia con Pagano. I fratelli Nemeth hanno lavorato con rapidi cambi, mantenendo un ritmo forsennato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net