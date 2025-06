A7 Milano-Genova | brucia un rimorchio carico di pistacchi si salva camionista dal sangue freddo

Un incendio improvviso sulla A7 Milano-Genova mette a dura prova il coraggio e la prontezza di un camionista, il quale, grazie al sangue freddo, riesce a sganciare la motrice e mettersi in salvo mentre il suo rimorchio, carico di pistacchi, viene avvolto dalle fiamme. Un gesto che ha evitato una tragedia e dimostra come il sangue freddo possa fare la differenza in situazioni di emergenza. Questa storia ci ricorda l'importanza della reazione tempestiva e della sicurezza in autostrada.

Pieve Albignola, 16 giugno 2025 – Il rimorchio del tir è stato completamente distrutto dalle fiamme, ma il camionista è riuscito in tempo ad accostare sulla corsia di emergenza e anche a sganciare la motrice, preservandola dal fuoco e mettendosi in salvo. L'incendio è scoppiato poco prima delle 12.30 di oggi, lunedì 16 giugno, sull'autostrada A7 Milano-Genova, lungo la carreggiata in direzione Sud, tra i caselli di Gropello Cairoli e Casei Gerola, poco prima del ponte sul Po, nel territorio comunale di Pieve Albignola. "L'incendio - spiegano i vigili del fuoco di Pavia - ha completamente avvolto il veicolo, causando una densa colonna di fumo e la momentanea interruzione del traffico veicolare". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A7 Milano-Genova: brucia un rimorchio carico di pistacchi, si salva camionista dal sangue freddo

