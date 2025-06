A Vasto 250 astrofisici da tutto il mondo per il Vam 2025

Dopo il grande successo della prima edizione, torna Vasto Accretion Meeting 2025, un evento imperdibile che riunisce circa 250 astrofisici da tutto il mondo a Vasto, in provincia di Chieti. Dal 22 giugno, nella suggestiva sala pinacoteca del Palazzo d’Avalos, si darà spazio a discussioni all’avanguardia e scoperte rivoluzionarie sul nostro universo. Un’occasione unica per condividere idee, innovazioni e passioni tra gli esperti di tutta la comunità scientifica.

