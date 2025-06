A tutta velocità in sella ad uno scooter rubato ignora l’alt degli agenti | preso 16enne

Una corsa ad alta tensione tra le strade di Bariano si conclude con un giovane di appena 16 anni che, alla vista della polizia, ha deciso di fuggire a tutta velocità a bordo di uno scooter rubato. La sua fuga, però, è durata poco: dopo aver imboccato una strada a fondo chiuso, il ragazzo ha dovuto abbandonare la moto e proseguire a piedi, lasciando dietro di sé un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

