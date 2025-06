A Spinea un concerto per la pace nel mondo

A Spinea si accenderà una luce di speranza e armonia con un concerto dedicato alla pace nel mondo. Chiuderà la rassegna nazionale di primavera organizzata dal "Marzo Organistico", offrendo un momento di musica e riflessione che unisce cuori e culture. L’appuntamento, sabato 21 giugno alle 21.00 alla chiesa dei Ss. Vito e Modesto, vedrà protagonista l’organista Andrea Albertin e i solisti del… Un’occasione speciale per lasciarsi trasportare dalla bellezza e dall’ispirazione.

Un concerto per la pace chiuderà a Spinea la rassegna nazionale di primavera organizzata dal "Marzo Organistico". L'appuntamento è in programma sabato 21 giugno, alle ore 21.00, presso la chiesa dei Ss. Vito e Modesto. Protagonisti della serata saranno l'organista Andrea Albertin e i solisti del.

