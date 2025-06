A San Damiano la Fiera internazionale dell' aviazione

San Damiano, un evento imperdibile nel mondo dell’aviazione. Con l’obiettivo di trasformare Piacenza nella capitale italiana dell’aviazione, Roberto Gianaroli, presidente dell’Aeroclub di Pavullo, ha annunciato la fiera Fly&Fun, che promette di portare innovazione, passione e eccellenza nel settore aeronautico. Un’occasione da non perdere per appassionati, professionisti e curiosi: perché questa manifestazione potrebbe segnare una svolta epocale per il panorama aeronautico nazionale.

«Piacenza, per l'aviazione, deve diventare ciò che il Salone nautico è per Genova». Lo ha auspicato Roberto Gianaroli, presidente dell'Aeroclub di Pavullo (Modena) che ha partecipato alla presentazione di Fly&Fun, la più importante Fiera aeronautica in Italia, che si terrà all'aeroporto di San.

