A Roncofreddo la semifinale regionale del campionato italiano di poesia performativa Poetry slam

A Roncofreddo si accende l'energia del Poetry Slam: la semifinale regionale del Campionato Italiano di poesia performativa promette emozioni intense e parole che vibrano nel cuore della comunità. All’interno del progetto 'Piccoli mondi', questo evento unico presso il 'Club Amici per Roncofreddo' trasformerà la piazza Amendola in un palcoscenico di talenti e creatività. Un’occasione imperdibile per lasciarsi coinvolgere dalla forza delle voci e dei versi, che culminerà con un entusiasmo…

Semifinale regionale del campionato italiano di poesia performativa "Poetry slam". Si terrà, all'interno del progetto 'Piccoli mondi', rassegna che si svolge a Roncofreddo, presso la sede dell'associazione "Club Amici per Roncofreddo" in piazza Amendola 7a. L'appuntamento, che vedrà la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - A Roncofreddo la semifinale regionale del campionato italiano di poesia performativa "Poetry slam"

In questa notizia si parla di: roncofreddo - semifinale - regionale - campionato

A Roncofreddo la semifinale regionale del campionato italiano di poesia performativa Poetry slam; Campionati Italiani a squadre 2^ Categoria.

Real Isola in semifinale nel campionato regionale Uisp, Le Cerbaie eliminate - Il Real Isola approda alle semifinali per il titolo regionale di calcio Uisp, Le Cerbaie saluta la competizione. Lo riporta msn.com

Campionati regionali - Il regolamento delle fasi finali e i meccanismi di scambio con i provinciali: tutto uguale all’anno scorso - semifinale con gare di andata e ritorno; finale in gara unica su campo neutro. Riporta giocaacalcio.it