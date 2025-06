A Roma la migrazione nel progetto di Adrian Paci No man is an island

A Roma, prende vita il progetto "No man is an island" di Adrian Paci, un'esplorazione vibrante sui temi della migrazione, del viaggio e dell'accoglienza. Curato da Cristiana Perrella, questo evento si inserisce nel contesto di Conciliazione 5, un'iniziativa del Vaticano in vista del Giubileo 2025. Un'occasione unica per riflettere sulle connessioni umane e culturali che uniscono le persone, superando confini e barriere. Scopri come l'arte possa diventare ponte tra mondi diversi.

Roma, 16 giu. (askanews) - E' un progetto legato al tema della migrazione, del viaggio e dell'accoglienza "Adrian Paci. No man is an island" curato da Cristiana Perrella. La personale dell'artista albanese da anni residente in Italia rappresenta il secondo appuntamento di Conciliazione 5, il progetto di arte contemporanea promosso dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione del Vaticano ideato in occasione del Giubileo 2025, e sarà visitabile fino a 21 settembre 2025. Nello spazio Conciliazione 5, la galleria su strada visibile 24 ore su 24, Adrian Paci presenta la scultura "Home to Go", con una figura maschile, calco del corpo dell'artista, che sorregge sulle spalle un tetto capovolto, che nella forma ricorda un paio di ali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A Roma la migrazione nel progetto di Adrian Paci "No man is an island"

