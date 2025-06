A Rimini arriva The Perfect Match – Summer Edition | due giorni di giochi e attività dedicate alla scoperta delle nuove Caps

L’estate esplode sul Lungomare di Rimini con “The Perfect Match – Summer Edition”, il villaggio firmato Omino Bianco che porta un’ondata di gioco, freschezza e divertimento in riva al mare. Giovedì 20 e venerdì 21 giugno, Lungomare C. Tintori 24 si trasformerà in un luogo in cui celebrare la scoperta delle nuove capsule, tra giochi coinvolgenti e attività pensate per tutta la famiglia. Un’occasione imperdibile per vivere l’estate al massimo!

