a reggiolo sulle note dei queen festa del pozzo il gran finale

La festa della birra di Reggiolo, al parco dei Salici, stasera ha in serbo il concerto dei Queen Mania con la voce di Michele Luppi, con l’esibizione di una delle più autorevoli tribute band dei Queen a livello europeo. La voce di Michele è accompagnata da Fabrizio Palermo al basso, Tiziano Giampietri alla chitarra, Simone Fortuna alla batteria. Si tratta di musicisti che vantano importanti collaborazioni con artisti di fama. Domani sera un tributo a Max Pezzali e 883, mentre mercoledì torna l’atteso appuntamento col Ruttosound. Nella vicina Rolo volge al termine la sagra dei Santi Patroni: oggi alle 19 la messa nella chiesa parrocchiale in onore di Santa Vincenza, alle 21 al parco Resti-Ferrari è invece in programma il concerto del corpo filarmonico Puccini e del gruppo Centouno di Fabbrico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it