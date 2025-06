A Pievesestina furono i primi a scrivere con la penna a sfera | i compagni di classe si ritrovano 50 anni dopo

A Pievesestina, i pionieri della penna a sfera rivivono un tuffo nel passato, tra risate e ricordi di un’epoca indimenticabile. Cinquant’anni dopo, 19 ex studenti della scuola elementare 1970-1975 si sono riuniti per celebrare un’amicizia che il tempo non ha scalfito. Domenica, tra fotografie sfocate e vecchie pagelle, hanno scritto un nuovo capitolo della loro storia condivisa. Un'occasione speciale per ricordare…

Pievesestina, 50 anni dopo: un'immersione nei ricordi tra risate e vecchie pagelle. Un anniversario speciale ha riunito 19 ex alunni della storica classe 1970-1975 della scuola elementare. Domenica, a cinquant'anni dal loro percorso scolastico, si sono ritrovati a casa dei gemelli Piero e Paolo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - A Pievesestina furono i primi a scrivere con la penna a sfera: i compagni di classe si ritrovano 50 anni dopo

In questa notizia si parla di: anni - pievesestina - classe - furono

Pievesestina, 50 anni dopo: un’immersione nei ricordi; Duemila anni fa il reticolo di strade dei romani, una nuova segnaletica per 'leggere' la centuriazione cesenate.

Scuola materna di Pievesestina sotto i ferri - È anche questo il caso della scuola dell’infanzia di Pievesestina, edificata negli anni ’80 e ampliata nei primi 2000, che sarà ... Come scrive msn.com