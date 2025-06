A piazza Vescovio il presente e i saluti romani nell'anniversario della morte di Francesco Cecchin

Oggi, a Piazza Vescovio, si rievoca con fierezza il ricordo di Francesco Cecchin, simbolo di un’Italia che non dimentica. Alle 18, Gioventù Nazionale invita a un omaggio speciale: saluti romani e un “presente” vibrante risuoneranno tra le vie della città. Un momento di memoria e passione che unisce giovani e cittadini nel rispetto e nell’amore patrio. Continua a leggere per scoprire come si rinnova questa tradizione.

Appuntamento con Gioventù Nazionale nel pomeriggio di oggi alle 18 per l'omaggio a Francesco Cecchin: saluti romani e il "presente" gridato a piazza Vescovio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

