A Pianezza arriva Miss Italia | un week-end di bellezza cultura e spettacolo

A Pianezza arriva Miss Italia, un weekend all’insegna di bellezza, cultura e spettacolo! La cittadina si trasforma in teatro di emozioni e glamour, accogliendo per la prima volta il prestigioso concorso nel cuore di Piazza Giovanni Paolo II. Un evento imperdibile che promette di incantare grandi e piccini. L’appuntamento è per sabato 21 giugno alle ore 21, quando si terrà...

Sofia Viola è Miss Mondo Italia 2025. Rappresenterà il nostro Paese a Miss World - La nuova Miss Mondo Italia è Sofia Viola, che succede a Lucrezia Mangilli e sarà la nostra rappresentante all’imminente edizione di Miss World ... Secondo msn.com