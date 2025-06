A Palermo nasce Palco unexpected cocktails il bar del campione italiano di bartender Simone Molè

Palermo si prepara a scoprire un nuovo universo di sapori e creatività: nasce Palco Unexpected Cocktails, il bar del campione italiano di bartender Simone Mol. Un locale innovativo che mira a diventare il punto di riferimento per cocktail originali e alla spina, unico in Sicilia. Situato in piazzale Ungheria, al civico 9, l’apertura ufficiale il 19 giugno promette serate indimenticabili con DJ set esclusivi. Non perdere l’occasione di vivere questa nuova esperienza urbana!

Un locale che vuole diventare il punto di riferimento dei cocktail più originali e creativi della città, il primo in Sicilia a servire cocktail alla spina (a marchio Palco). Il nuovo locale aprirà in piazzale Ungheria (al civico 9) e sarà inaugurato il prossimo 19 giugno, alle 19, con dj set di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - A Palermo nasce “Palco unexpected cocktails”, il bar del campione italiano di bartender Simone Molè

In questa notizia si parla di: palco - palermo - nasce - unexpected

"Stralunati", l'insolita storia di Giulietta&Romeo a Palermo: sul palco otto attori con sindrome di Down - "Stralunati" è un'innovativa reinterpretazione della tragica storia di Giulietta e Romeo, messa in scena a Palermo da otto attori con sindrome di Down.

A Palermo nasce “Palco unexpected cocktails”, il bar del campione italiano di bartender Simone Molè; A Palermo nasce “Palco. Unexpected Cocktails”, il cocktail bar di Simone Molè, campione italiano di Bartender del 2021.

A Palermo nasce “Palco. Unexpected Cocktails”, il cocktail bar di Simone Molè, campione italiano di Bartender del 2021 - ] ... Come scrive blogsicilia.it