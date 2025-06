A Paese torna la rassegna di eventi estivi Wonderland – Paese delle Meraviglie

Preparati a vivere un’estate magica nel cuore di Paese! Dal 24 giugno al 26 luglio 2025, torna Wonderland – Paese delle Meraviglie, l’evento più atteso dedicato alle arti di strada e alle meraviglie artistiche. Un festival straordinario promosso dall’Assessorato alla Cultura, che trasformerà il comune in un palcoscenico di emozioni, colori e sorprendenti performance. Non perdere l’occasione di immergerti in un mondo di fantasia e creatività: l’avventura sta per cominciare!

