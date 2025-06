A Orsara di Puglia c' è la 38esima festa del vino

Preparati a vivere un’esperienza unica tra i sapori e le tradizioni di Orsara di Puglia! La 38ª Festa del Vino, la più longeva della regione, torna in una versione maxi, promettendo emozioni indimenticabili. Dalle visite guidate alle degustazioni, dai laboratori alle mostre, sarà un’occasione imperdibile per scoprire il cuore pulsante di questa terra. Non perdere l’appuntamento di sabato 21 giugno: un viaggio tra gusto, cultura e convivialità ti aspetta!

Sarà in formato maxi la trentottesima edizione della ‘Festa del Vino’ di Orsara di Puglia, la più longeva della regione. L’appuntamento è per sabato 21 giugno con visite guidate, degustazioni, laboratori e mostre già dal mattino, mentre nel pomeriggio e in serata, oltre all’apertura della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - A Orsara di Puglia c'è la 38esima festa del vino

In questa notizia si parla di: orsara - puglia - festa - vino

Orsara, festa del vino, maxi-edizione e pullman gratuiti da Foggia Sarà in “formato maxi” la trentottesima edizione della “Festa del Vino” di Orsara di Puglia, la più longeva della regione. Si terrà sabato 21 giugno, con visite guidate, degustazioni, laboratori e m Vai su Facebook

Festa del Vino, a Orsara la più longeva di Puglia - https://go.shr.lc/4jHI1Kr via @Shareaholic #orsaradipuglia #festadelvino Vai su X

A Orsara di Puglia c'è la 38esima festa del vino; Festa della Musica 2025 - Orsara di Puglia (FG); Orsara di Puglia, la festa di Halloween è diversa: torna la tradizione Fucacoste e cocce priatorje.

Orsara di Puglia: sabato la festa del vino più longeva della regione Trentottesima edizione - Sarà in “formato maxi” la trentottesima edizione della “Festa del Vino” di Orsara di Puglia, la più longeva della regione. Si legge su noinotizie.it

Orsara di Puglia, la festa di Halloween è diversa: torna la tradizione Fucacoste e cocce priatorje - Venerdì 1° novembre 2024 Orsara di Puglia celebrerà una ricorrenza antichissima ... Lo riporta msn.com