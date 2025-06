A Napoli si celebra la sirena Parthenope | tre giorni di eventi e ricostruzioni storiche

A Napoli, l’epica leggenda della sirena Parthenope prende vita in tre giorni di eventi emozionanti e ricostruzioni storiche, coinvolgendo Ischia, Cuma, Pozzuoli e la stessa città partenopea. Un’occasione unica per immergersi nel passato e celebrare i 2.500 anni di storia di questa affascinante terra, unendo cultura, tradizione e spettacolo. Continua a leggere e scopri come Napoli rende omaggio alla sua mitica sirena.

Tre giorni di eventi tra Ischia, Cuma, Pozzuoli e Napoli per celebrare la sirena Parthenope nell'ambito dei festeggiamenti per i 2.500 anni della città. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: napoli - sirena - parthenope - giorni

Sirena, lo skipper di Luna Rossa: «Mai coinvolti dal governo su Napoli sede dell’America’s Cup» - Max Sirena, skipper di Luna Rossa, racconta le emozioni e le sfide della prossima America’s Cup, che si svolgerà nel 2027 nella suggestiva cornice del golfo di Napoli.

Al porto un murale con la Sirena Parthenope per i 2500 anni di Napoli Vai su X

Nel V secolo a.C. arriva a a Parthenope/Neapolis, in missione per conto di Atene e di Pericle, il navarca Diotimo che ripristina la corsa rituale delle fiaccole, in onore della Sirena Parthenope. A brevissimo il programma della Lampadoforia/Lampadedromia 202 Vai su Facebook

A Napoli si celebra la sirena Parthenope: tre giorni di eventi e ricostruzioni storiche; Al porto un murale con la Sirena Parthenope per i 2500 anni di Napoli; Parthenope Experience presentato alla Basilica di San Giovanni Maggiore.

A Napoli si celebra la sirena Parthenope: tre giorni di eventi e ricostruzioni storiche - Si continuerà il giorno dopo, il 21 giugno, tornando sulla terraferma, tra Napoli ... Come scrive fanpage.it

La sirena partenope: il nuovo murales di Napoli che unisce il mito alla contemporaneità - Ultimo in ordine di tempo è proprio il murale «Partenope, madre dei quartieri di Napoli», realizzato da Leticia Mandragora, con la ... Segnala vanityfair.it