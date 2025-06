A Monza è pevisto ancora un forte temporale | scatta l' allerta gialla

A Monza e nella Brianza, il cielo si prepara a sfoggiare nuvole minacciose: dopo il violento temporale di domenica, un’altra ondata di maltempo è in arrivo. Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Lombardia ha infatti emesso un’allerta gialla valida dalle prossime ore. Restate aggiornati per scoprire come affrontare al meglio questa nuova fase di instabilità, perché la sicurezza viene prima di tutto.

