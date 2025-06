A Milano arriva una pausa dal caldo | la goccia di aria fredda coinvolgerà tutto il Paese

Carlo, preparati a respirare un po' di sollievo: Milano e tutto il paese stanno per beneficiare di una pausa dal caldo afoso. Una "goccia di aria fredda" porterà un temporaneo refrigerio, rendendo le prossime giornate più sopportabili. Tuttavia, attenzione: questa tregua potrebbe portare anche violenti temporali e grandinate locali. È il momento di stare allerta e conoscere i dettagli sulle condizioni meteo in arrivo.

Sta arrivando l’estate e a Milano continuerà a fare caldo, ma c’è una buona notizia: nei prossimi giorni ci sarà una breve tregua e le temperature si abbasseranno leggermente. Secondo i meteorologi di 3Bmeteo, le temperature, pur sempre calde, diventeranno più sopportabili grazie a una “ goccia di aria fredda “. Ma, con l’abbassarsi delle temperature, potrebbero arrivare anche violenti e locali temporali, forse accompagnati da grandinate. Carlo Migliore, meteorologo di 3Bmeteo, spiega: “Col termine goccia fredda si indica un fenomeno meteo che si verifica quando una massa d’ aria più fredda in quota si isola dalle correnti principali dell’atmosfera creando una specie di piccola bolla all’interno di una zona più calda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A Milano arriva una pausa dal caldo: la “goccia di aria fredda” coinvolgerà tutto il Paese

