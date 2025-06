A Los Angeles nuove proteste dopo le folle del No kings day

Los Angeles, 16 giu. (askanews) - Manifestanti sventolano bandiere degli Usa al contrario e bandiere messicane per le strade di Los Angeles, uno strascico di protesta dopo le folle che hanno riempito la città, e molte altre metropoli americane, nel "No kings day", mobilitazione di massa contro le politiche migratorie di Trump e i blitz indiscriminati contro gli immigrati. "Spero davvero che molte persone escano allo scoperto e facciano la differenza - dice Elaine Garcia, americana e figlia di immigrati messicani - penso che più siamo, più possiamo convincere o far cambiare idea alla gente: non siamo tutti criminali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A Los Angeles nuove proteste dopo le folle del "No kings day"

Newsom, 'folle l'invio dei marines a Los Angeles' - Il governatore della California, Gavin Newsom, non ha risparmiato parole dure, definendo "folle" la decisione di Donald Trump di inviare i marines a Los Angeles.

Nel giorno del compleanno di Trump, gli Stati Uniti d'America gli hanno fatto il regalo che si merita: milioni di persone in piazza per dire che no, non siamo sudditi. E lui non è un re. Più di 2000 proteste in tutti gli Stati Uniti. Dalla California al Maine, migliaia e m Vai su Facebook

Guarda: La polizia usa granate stordenti e gas lacrimogeni alla protesta 'No Kings' a LA - La polizia di Los Angeles si è scontrata con i manifestanti durante il weekend, poche ore prima di un coprifuoco previsto, durante le proteste nazionali contro il Presidente Donald Trump. Lo riporta msn.com