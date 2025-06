A Loro Ciuffena nasce il percorso | I cammini dell’acqua | dall’antico mulino alla vecchia ferriera

A Loro Ciuffenna, un suggestivo percorso prende forma: i “Cammini dell’Acqua”, un viaggio che attraversa l’antico mulino fino alla vecchia ferriera, unendo storia, natura e tradizione. Ideato dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno e realizzato con il supporto di Publiacqua, il progetto coinvolge anche il Comune e i pescatori locali. In questi giorni, sono in atto interventi per creare un sentiero che...

Arezzo, 16 giugno 2025 – Sul Ciuffenna dall’antico mulino alla vecchia ferriera. Il progetto, ideato dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno e finanziato grazie al bando promosso da Publiacqua per la valorizzazione dei “Cammini dell’Acqua”, è realizzato in collaborazione con il Comune di Loro Ciuffenna e la locale associazione dei pescatori. In questi giorni, sono in corso gli interventi per la realizzazione del sentiero, che punta a restituire un nuovo valore al territorio, esaltandone la storia e la bellezza naturale. È proprio grazie alla presenza del torrente Ciuffenna che, intorno all’anno Mille, nacque il celebre mulino ad acqua, uno dei più antichi della Toscana e l’unico ancora esistente lungo quella che un tempo era la “strada dei mulini”, dove si macinavano le castagne. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Loro Ciuffena nasce il percorso: “I cammini dell’acqua: dall’antico mulino alla vecchia ferriera”

