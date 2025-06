A Londra gelati shock con cipolle sott' aceto fagioli dado o gusto al lievito

Londra si appresta a vivere un'estate all'insegna del gusto audace e sorprendente, con il ritorno di "The Ice Cream Project" di Anya Hindmarch. Questa installazione pop-up nel raffinato quartiere di Belgravia sfida ogni convenzione culinaria, offrendo gelati dai sapori improbabili come cipolle sott’aceto, fagioli e dado. Un'esperienza sensoriale che promette di sconvolgere anche i palati più avventurosi: siete pronti a scoprire il lato più audace del gelato?

Londra si prepara a vivere un'estate all'insegna del gusto discutibile.Torna per il quarto anno consecutivo "The Ice Cream Project", firmato dalla stilista Anya Hindmarch. Un'installazione pop-up nel cuore dell'elegante quartiere di Belgravia che ha fatto dell'insolito la sua cifra stilistica. Qui è impossibile trovare i soliti gusti come vaniglia o cioccolato. I protagonisti sono ben altri: cipolle sott'aceto, fagioli, salsa, peperoncino, dado da brodo e persino i Twiglets, gli iconici snack salati al gusto di lievito amati o odiati dagli inglesi. Una provocazione estetica e sensoriale che sfida ogni aspettativa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it