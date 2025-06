A Ligabue il primo flipper dedicato a un artista italiano | prodotto a Bagnatica per i 30 anni di Certe Notti

Per la prima volta, Ligabue conquista questo prestigioso traguardo, diventando il primo artista italiano a vedere il proprio nome immortalato in un flipper dedicato. Prodotto a Bagnatica in occasione dei 30 anni di "Certe Notti," questo innovativo gioco combina effetti sonori e jingle che celebrano il suo stile unico, aprendo una nuova era per la musica italiana nel mondo del divertimento. Un’onore che, fino ad oggi, sembrava riservato solo alle leggende internazionali, ma ora…

Iron Maiden, Foo Fighters, Led Zeppelin. E ancora Abba, Queen, Beatles, Guns ’N Roses, Rolling Stones.Sono tante le band internazionali che oltre ai successi musicali possono vantarsi di essere diventate protagoniste di un flipper a loro dedicato, con effetti sonori e jingle che ricordano i brani più famosi. Un onore che, nonostante la diffusione del gioco tra gli anni ’70, ’80 e ’90, non è mai toccato a nessun artista italiano. Finora. Perché ad abbattere il tabù ci penserà Luciano Ligabue, prossimo a tornare sul palco per due grandi eventi dedicati al trentennale dell’uscita di una delle sue più grandi hit, Certe Notti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - A Ligabue il primo flipper dedicato a un artista italiano: prodotto a Bagnatica per i 30 anni di “Certe Notti”

